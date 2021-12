Der Eingang des Universitätsklinikums Jena, wo seit Wochen keine Intensivbetten mehr frei sind. (dpa | Bodo Schackow)

Der Intensivkoordinator des Landes, Bauer, sagte, planbare Operationen würden aufgeschoben - auch von Patienten mit Krebs- oder Herzklappen-Erkrankungen. Für diese Menschen bedeute das unter Umständen den Tod auf der Warteliste oder eine wesentlich schlechtere Prognose. Bauer sprach von einer "milden Form der Triage". Einige Patienten auf der Warteliste seien bereits gestorben.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Thüringen liegt laut Robert Koch-Institut heute bei 962,5. Das ist doppelt so hoch wie im bundesweiten Durchschnitt. Am Universitätsklinikum Jena, wo Bauer die Klinik für Intensivmedizin leitet, sind nach dessen Angaben seit Wochen keine Intensivbetten mehr frei.

Diese Nachricht wurde am 01.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.