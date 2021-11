Zahlreiche Intensivstationen stoßen an ihre Belastungsgrenzen. (picture alliance / dpa / Fabian Strauch)

Nach Angaben der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin Divi werden Covid-Patienten mit schweren Verläufen nun strategisch verlegt, wenn die Kapazitäten in dem einen oder anderen Bundesland ausgeschöpft sind. Die Verteilung erfolgt nach dem sogenannten Kleeblatt-Konzept. In den kommenden Tagen werde eine größere Anzahl an Patienten aus Bayern, Thüringen, Sachsen, Berlin und Brandenburg in andere Regionen verlegt, hieß es.

Das sogenannte Kleeblatt-Konzept soll bei einer hohen regionalen Auslastung der Intensivstationen die Verteilung von Patienten erleichtern. Die 16 Bundesländer sind dabei in fünf Gruppen aufgeteilt - für die Regionen Nord, Ost, Süd, Südwest und West.

Im Osten und Süden Deutschlands sind die Sieben-Tage-Inzidenzen bei den Corona-Infektionen derzeit besonders hoch. Einige Landkreise weisen Inzidenzen über Tausend auf.

Diese Nachricht wurde am 24.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.