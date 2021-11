Zahlreiche Intensivstationen stoßen an ihre Belastungsgrenzen. (picture alliance / dpa / Fabian Strauch)

Nach Angaben der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin Divi werden Covid-Patienten mit schweren Verläufen nun strategisch verlegt, wenn die Kapazitäten in dem einen oder anderen Bundesland ausgeschöpft sind. Die Verteilung erfolgt nach dem sogenannten Kleeblatt-Konzept. In den kommenden Tagen werde eine größere Anzahl an Patienten aus Bayern, Thüringen, Sachsen, Berlin und Brandenburg in andere Regionen verlegt, hieß es. Nach Angaben aus Regierungskreisen ist zudem für morgen eine Sonder-Videokonferenz der Gesundheitsminister von Bund und Ländern angesetzt, um über das Thema zu beraten.

Das sogenannte Kleeblatt-Konzept soll bei einer hohen regionalen Auslastung der Intensivstationen die Verteilung von Patienten erleichtern. Die 16 Bundesländer sind dabei in fünf Gruppen aufgeteilt - für die Regionen Nord, Ost, Süd, Südwest und West.

