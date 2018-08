Bundesgesundheitsminister Spahn will die Zahl der Pflegekräfte in bestimmten Krankenhaus-Abteilungen per Verordnung festschreiben.

Einen entsprechenden Entwurf hat der CDU-Politiker an Ministerien, Länder und Verbände geschickt. Spahn reagiert damit auf das Scheitern der Verhandlungen zwischen Krankenhaus- und Kassenverbänden, die den Personalschlüssel eigentlich selbst festlegen wollten.



Spahn warf ihnen Versagen vor und erklärte, zum Schutz der Patienten und Pflegekräfte müsse nun er handeln. Die Verordnung betrifft Intensivmedizin, Geriatrie, Kardiologie und Unfallchirurgie. Dort soll die Zahl der Pflegekräfte einen bestimmten Schlüssel ab Januar nicht mehr unterschreiten.