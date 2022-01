Intensivmediziner Karagiannidis fordert Corona-Register für Krankenhäuser (Felix schmitt)

Hintergrund ist die anhaltende Kritik an der Datenerhebung in der Pandemie. Karagiannidis sagte der "Augsburger Allgemeinen", die offiziellen Daten seien meilenweit von der Realität entfernt. Es gehe um die Frage, wie viele Corona-Patienten nicht nur auf der Intensiv-, sondern auch auf der Normalstation lägen. Bundesgesundheitsminister Lauterbach schrieb auf Twitter, es werde an einer zeitnahen Übermittlung der Daten vom Krankenhaus an das Robert-Koch-Institut gearbeitet.

Die Hospitalisierungsrate in Deutschland stieg laut RKI auf 4,26. Die Zahl gibt an, wie viele Menschen pro 100.000 Einwohner in einer Woche mit einer Corona-Infektion ins Krankenhaus eingewiesen werden. Üblicherweise gibt es dabei allerdings viele Nachmeldungen. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen mit dem Virus liegt laut RKI inzwischen bei mehr als 940.

