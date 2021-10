Auf den Intensivstationen in Deutschland gibt es nach Angaben von Fachärzten nahezu keine gegen Covid-19 geimpften Patienten ohne Vorerkrankung.

Die allermeisten seien gar nicht oder nicht vollständig geimpft, sagte der Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, Marx, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Die geimpfte Minderheit bestehe zu großen Teilen aus älteren Patienten, deren zweite Impfung schon weit zurückliege. Diese Menschen würden in aller Regel zudem unter schweren chronischen Krankheiten leiden. Die derzeitigen Kapazitäten auf den Intensivstationen bezeichnete Marx als relativ stabil. Im Moment stagniere man bei bundesweit etwa 1.300 Fällen und verfüge im Schnitt über zwei freie Betten pro Standort. Prognosen für die kommenden Monate aber seien kaum möglich.



Gestern war eine Antwort des Bundesgesundheitsministeriums auf eine Anfrage der Linksfraktion im Bundestag bekannt geworden, wonach der Anteil der geimpften Corona-Patienten auf Intensivstationen in den vergangenen Monaten gestiegen ist. Danach waren von den 1.186 Menschen, die Mitte August bis Anfang September intensivmedizinisch versorgt werden mussten, 119 gegen das Virus geimpft. Dies entspricht einer Quote von rund zehn Prozent. Im Zeitraum von Anfang Februar bis Anfang September betrug der entsprechende Wert 1,84 Prozent.

Diese Nachricht wurde am 13.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.