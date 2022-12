Arzneimittelversorgung in Deutschland

Prof. Dr. med. Christian Karagiannidis, Fakultät für Gesundheit, Uni Witten/Herdecke (imago images/Metodi Popow)

Im ZDF sagte Karagiannidis, der auch Mitglied der Regierungskommission für die Krankenhausversorgung ist, in den letzten Jahrzehnten habe man viele Produktionskapazitäten ins Ausland verlagert, auch wegen der Kosten. Karagiannidis regte an, die Arzeneimittelproduktion nach Deutschland zurückzuholen. Vielleicht müsse man darüber diskutieren, dass man bundeseigene Produktionsstätten für lebenswichtige Medikamente brauche, so der Kölner Intensivmediziner.

Der Verband Pro Generika drängt indes darauf, dass Krankenkassen den Herstellern von Medikamenten mehr Geld erstatten. Geschäftsführer Bretthauer sagte im Deutschlandfunk, bei Fiebersäften erhielten diese nicht einmal zwei Euro für solch ein Produkt. Wegen der Energiekrise gingen nun aber die Preise zum Beispiel für Glasfläschchen durch die Decke. Unternehmen stünden vor der Wahl, rote Zahlen zu schreiben oder die Versorgung aufrechtzuerhalten. Bretthauer betonte, für eine Produktion in Deutschland brauchte es robuste Lieferketten und Investitionen.

Diese Nachricht wurde am 16.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.