Der Präsident Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI), Gernot Marx, warnt vor zu schnellen Lockerungen der Corona-Regeln. (picture alliance / dpa / Michael Kappeler)

Bund und Länder sollten damit warten, bis die Infektionszahlen stabil über mehrere Tage zurückgingen, sagte der Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, Marx, den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Die von einigen Bundesländer angekündigten Lockerungen kämen zu früh. Die aktuellen Maßnahmen hätten dazu geführt, dass sich die Omikron-Welle in Deutschland langsamer und nicht so steil entwickle wie in anderen Ländern. Dieser Erfolg dürfe nicht aufs Spiel gesetzt werden, meinte Marx.

Diese Nachricht wurde am 04.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.