Das Bundesgesundheitsministerium hat Änderungen an den umstrittenen Reformplänen für die Pflege schwerkranker Menschen, die beatmet werden müssen, in Aussicht gestellt.

In den Entwurf würden erforderliche Klarstellungen eingearbeitet, heißt es in einer Antwort auf eine Anfrage der Grünen-Fraktion. So soll in Einzelfällen eine aufwendige Leistung auch weiterhin zu Hause möglich sein. An dem im Sommer vorgestellten Konzept von Minister Spahn war Kritik laut geworden, unter anderem von Ärzten und Patientenschützern. Der CDU-Politiker strebt eine bessere Betreuung von Menschen an, die etwa nach einem Unfall künstlich beatmet werden müssen. Eine solche Intensivpflege in der eigenen Wohnung hatte Spahn nur noch als Ausnahme zulassen wollen.