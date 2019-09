Die Reformpläne von Gesundheitsminister Spahn für die Pflege schwerkranker Menschen mit künstlicher Beatmung stoßen auf Kritik.

Auf der Internetseite Change.org haben sich inzwischen mehr als 110.000 Menschen der Petition mit dem Titel "Lasst Pflegebedürftigen ihr Zuhause!" angeschlossen.

Spahn will Intensivpflege zuhause zur Ausnahme machen

Spahn will mit seinem Gesetzentwurf erreichen, dass Menschen besser versorgt werden, die etwa nach einem Unfall künstlich beatmet werden müssen. Eine Intensivpflege in der eigenen Wohnung soll künftig die Ausnahme sein. Weiterhin Anspruch auf Intensivpflege zu Hause sollen aber minderjährige Kinder haben. Ausnahmen sollen zudem möglich sein, wenn die Unterbringung in einer Einrichtung nicht möglich oder zumutbar ist.



Die Bundesärztekammer warnte, mit den jetzigen Plänen würden bestimmte Patientengruppen praktisch von einer häuslichen Versorgung ausgeschlossen. Ähnlich äußerte sich die Stiftung Patientenschutz. Man brauche eine hohe Qualität in der ambulanten Intensivpflege für mehr als 30.000 Menschen.

Kosten für Intensivpflegedienste enorm gestiegen

Spahn will nach eigenen Angaben auch dafür sorgen, Geschäfte auf Kosten Schwerkranker zu verhindern. Patienten müssten so schnell wie möglich von einer künstlichen Beatmung entwöhnt werden.



Nach Angaben der Betriebskrankenkassen ist die Zahl der Intensivpflegedienste allein zwischen Januar 2014 und Dezember 2016 um fast 25 Prozent und damit im Vergleich zu Pflegediensten überproportional gestiegen. Die Kosten für die Intensivpflege belaufen sich auf 15.000 bis 20.000 Euro pro Versicherten und Monat. Hochgerechnet sind dies bundesweit 2 bis 4 Milliarden Euro pro Jahr.



Am Mittwoch gibt es eine Anhörung zum Entwurf des Ministeriums.