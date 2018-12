Der italienische Fußball-Erstligist Inter Mailand muss wegen rassistischer Rufe seiner Fans zwei Heimspiele ohne Zuschauer austragen.

Dies entschied die Disziplinarkommission der Liga in Rom. Bei einem dritten Heimspiel wird lediglich die Kurve der Ultra-Fans im Guiseppe-Miazza-Stadion gesperrt. Die Kommission reagierte damit auf Affenlaute eines Teils der Inter-Anhänger gegen den französisch-senegalesischen Spieler Kalidou Koulibaly vom Gegner SSC Neapel beim Spiel am vergangenen Mittwoch. Mailands Bürgermeister Sala entschuldigte sich im Namen der Stadt für die rassistischen Rufe und nannte das Verhalten der Fans eine Schande. Neapels Trainer Ancelotti kündigte an, seine Mannschaft werde beim nächsten rassistischen Vorfall den Platz verlassen. Im Anschluss an das Spiel kam es zu Ausschreitungen zwischen den Anhängern beider Vereine mit Verletzten sowie einen Todesfall.



Koulibaly war während des Spiels mit gelb-rot-vom Platz gestellt worden, weil er dem Schiedsrichter sarkastisch applaudiert hatte. "Koulibaly war einfach gereizt", erklärte sein Trainer nach dem Spiel, das Neapel mit 0:1 verlor. Er habe den Referee dreimal aufgefordert, das Spiel wegen der Beleidigungen zu unterbrechen.



Koulibaly, der in Frankreich geboren ist und für die Nationalmannschaft Senegals spielt, äußerte sich selbst über den Kurznachrichtendienst Twitter. Er entschuldige sich für die Niederlage und vor allem dafür, seine "Brüder" im Stich gelassen zu haben. "Aber ich bin stolz auf meine Hautfarbe, darauf, dass ich ein Senegalese bin, ein Franzose, Neapolitaner: ein Mann." Der 27-jährige war bereits im Jahr 2016 bei einem Spiel in Rom beleidigt worden.