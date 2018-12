Der italienische Fußball-Erstligist Inter Mailand muss wegen rassistischer Rufe seiner Fans zwei Heimspiele ohne Zuschauer austragen.

Dies entschied die Disziplinarkommission der Liga in Rom. Bei einem dritten Heimspiel wird lediglich die Kurve der Ultra-Fans im Guiseppe-Miazza-Stadion gesperrt. Die Kommission reagierte damit auf Affenlaute eines Teils der Inter-Anhänger gegen den französisch-senegalesischen Spieler Kalidou Koulibaly vom Gegner SSC Neapel beim Spiel am vergangenen Mittwoch. Mailands Bürgermeister Sala entschuldigte sich im Namen der Stadt für die rassistischen Rufe und nannte das Verhalten der Fans eine Schande. Neapels Trainer Ancelotti kündigte an, seine Mannschaft werde beim nächsten rassistischen Vorfall den Platz verlassen.