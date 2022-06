Nur noch 57 Prozent der Internetnutzer geben an, sich für Informationen über das aktuelle Geschehen zu interessieren - zehn Prozentpunkte weniger als im Vorjahr. Das geht aus dem "Reuters Institute Digital News Report 2022" hervor. Befragt wurden online rund 2.000 Erwachsene in Deutschland zu Jahresbeginn, also vor dem Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine.