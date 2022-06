DIHK-Bericht

Immer weniger Menschen wagen den Weg in die Selbstständigkeit, etwa ein Restaurant zu eröffnen. (picture alliance/dpa)

Das geht aus einem Bericht des Deutschen Industrie- und Handelskammertages hervor, wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland berichtet. Die Zahl derjenigen, die sich bei den Industrie- und Handelskammern in persönlichen Gesprächen über eine Existenzgründung informierten, sei um zehn Prozent auf knapp 160.000 gesunken. Vor allem in der Gastronomie und im Einzelhandel wagten immer weniger Menschen den Schritt in die Selbstständigkeit.

Nach den langen Lockdown-Phasen infolge der Corona-Pandemie seien die Unsicherheiten bei Gründern groß, sagte DIHK-Präsident Adrian. Es drohe, viel unternehmerischer Geist verloren zu gehen. Vor allem die zahlreichen Geschäfte, Restaurants und die vielen kleineren und mittelgroßen Unternehmen machten die Eigenverantwortung und Unternehmertum vor Ort erlebbar.

