Die Europäische Union hat die Vereinigten Staaten aufgefordert, ihre Sanktionsandrohung gegen Mitarbeiter des Internationalen Strafgerichtshofs zurückzunehmen.

Der Außenbeauftragte Borrell erklärte in Brüssel, die EU sei ernsthaft besorgt. Das Vorgehen der USA sei inakzeptabel und beispiellos. Die Regierung in Washington müsse ihre Position überdenken.



US-Präsident Trump hatte vergangene Woche per Dekret Wirtschaftssanktionen gegen Vertreter des Gerichtshofs in Den Haag genehmigt, sollten sie gegen Angehörige der amerikanischen Streitkräfte ermitteln. Hintergrund ist eine Untersuchung zu möglichen Kriegsverbrechen in Afghanistan, die sich auch gegen US-Soldaten richten könnte.