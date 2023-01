Russlands Präsident Wladimir Putin (AFP / Sputnik / MIKHAIL METZEL)

Bis in die Nacht auf Sonntag sollen die Kampfhandlungen eingestellt werden, hieß es aus dem Kreml. Viele orthodoxe Christen feiern am 6. und 7. Januar Weihnachten.

In Deutschland, in der EU und in den USA wurde die russische Ankündigung einer Feuerpause skeptisch aufgenommen.

Diese Nachricht wurde am 06.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.