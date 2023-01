Russlands Präsident Wladimir Putin (AFP / Sputnik / MIKHAIL METZEL)

Bis in die Nacht auf Sonntag sollen die Kampfhandlungen eingestellt werden, hieß es aus dem Kreml. Viele orthodoxe Christen feiern am 6. und 7. Januar Weihnachten. Wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet, wollen die russischen Truppen jedoch verhindern, dass die Ukraine während der Feiertagsstunden ihre Positionen an der Frontlinie verbessert. Man werde weiter Angriffe abwehren, wird der im Gebiet Donezk eingesetzte Besatzungschef zitiert.

In Deutschland, in der EU und in den USA wurde die russische Ankündigung einer Feuerpause skeptisch aufgenommen. Bundeswirtschaftsminister Habeck nannte sie wenig glaubhaft. EU-Ratspräsident Michel bezeichnete die entsprechenden Äußerungen Putins als "heuchlerisch". Ein Sprecher des US-Verteidigungsministeriums erklärte, angesichts der anhaltenden Propaganda aus Moskau sei die Ankündigung der Waffenruhe mit großer Skepsis zu betrachten.

Diese Nachricht wurde am 06.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.