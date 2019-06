Im Kampf gegen Gewalt und Belästigung in der Arbeitswelt können Betroffene sich künftig auf eine internationale Konvention berufen.

Die Internationale Arbeitsorganisation (ILO) hat in Genf mit großer Mehrheit ein entsprechendes Übereinkommen verabschiedet. Besonders Frauen seien davon betroffen, sagte ILO-Generaldirektor Guy Ryder. "Es war höchste Zeit für diesen Schritt. Dies wird in aller Welt für viele Menschen am Arbeitsplatz einen großen Unterschied machen."



Das Übereinkommen verbietet Gewalt und Belästigung am Arbeitsplatz und schreibt sowohl Vorschriften vor, die so etwas verhindern sollen, als auch Unterstützung für Opfer.

Erwähnung von LGBTI war Streitthema

Die 187 Mitgliedsländer hatten darum gestritten, ob der Schutz von Schwulen, Lesben, Bi-, Trans- oder Intersexuellen (LGBTI) besonders erwähnt werden soll. "Es war umstritten", räumte Ryder ein. Es heißt nun, Regierungen sollten Gesetze zum Schutz von "Arbeitern und anderen Menschen, die zu einer oder mehreren gefährdeten Gruppen" gehören, verabschieden.



Die ILO feiert in diesem Jahr 100-jähriges Bestehen. Sie soll den Weltfrieden durch die Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen aller Menschen fördern.