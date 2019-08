In Genf beraten von heute an bis zum 28. August tausende Experten aus aller Welt über mehr Artenschutz. Die Tagesordnung umfasst mehr als hundert Punkte zum Schutz von Tieren und Pflanzen und ist damit die umfangreichste in der Konferenz-Geschichte. Neben beispielsweise Nashörnern, Jaguaren und Haien stehen inzwischen auch Giraffen auf der Liste der gefährdeten Arten.

Innerhalb der vergangenen 30 Jahre hat sich der Bestand fast halbiert. Weltweit leben nach Auskunft des Bundesumweltministeriums noch etwa 85.000 Giraffen in freier Natur. Abseits der Öffentlichkeit finde weltweit ein stilles Aussterben der Giraffen statt, sagte die naturschutzpolitische Sprecherin der Grünen-Bundestagsfraktion, Lemke, der Nachrichtenagentur AFP. Der Lebensraum der Giraffen werde durch Rodung und Landnutzung, politische Unruhen, illegale Jagd und ökologische Veränderungen bedroht. Auch Wilderei in Zentral- und Ostafrika führe zu Bestandsrückgängen. "Wir erleben derzeit einen in der Geschichte der Menschheit noch nie dagewesenen Artenverlust", so die Grünen-Politikerin.



Besonders kontrovers diskutiert werden dürfte der Wunsch mehrerer Länder aus dem südlichen Afrika. Sie wollen erreichen, dass der bislang komplett verbotene Handel mit Elfenbein eingeschränkt wieder erlaubt wird. Ihren Vorstoß begründen die Länder damit, dass mit den Gewinnen, die sich aus dem Handel erzielen, weitere Schutzprogramme finanziert werden könnten.

Naturschutz contra Wirtschaft

Wildschutz und die Abwehr illegaler Schmuggler koste viel Geld, räumte auch die neue Generalsekretärin des Washingtoner Artenschutz-Übereinkommens Cites, Higuero, zum Auftakt der Konferenz ein. Die lokale Bevölkerung müsse von ihrem Einsatz auch wirtschaftlich profitieren können. "Der Schutz und der legale Handel mit Wildarten tragen zu nachhaltiger Entwicklung bei, das ist bewiesen", begründete Higuero ihre Haltung. Tourismus sei ein Teil der Lösung, aber man müsse weitere Lösungen im Rahmen legalen Handels finden.



Tierschützer kritisieren diese Auffassung und befürchten, dass Wilderei wieder zunimmt, wenn Schutzbestimmungen gelockert werden. Nach Angaben der Umweltorganisation WWF hat die Zahl der Elefanten im südlichen Afrika zwar Dank strenger Schutzmaßnahmen zugenommen. Gleichzeitig stiegen aber der illegale Elfenbeinhandel und die Wilderei in Afrika seit mehr als zehn Jahren dramatisch an. Bei Cites gehe es einzig um den Schutz der Arten, hieß es. Wildschutz dürfe nicht gelockert werden, sagte eine Sprecherin der Organisation Pro Wildlife. Die Einnahmen aus Jagdlizenzen kämen selten in großem Umfang der lokalen Bevölkerung zugute.

Konferenz mit Geschichte

Das der Konferenz zugrunde liegende Washingtoner Artenschutzabkommen wurde 1973 geschlossen und regelt den internationalen Handel mit Wildtieren und -pflanzen. Es umfasst derzeit etwa 5.000 Tier- und 29.000 Pflanzenarten. Bei den regelmäßigen Vertragsstaatenkonferenzen werden die Listen der Arten, für die Handelsbeschränkungen gelten, angepasst.