Über dem ehemaligen Kernkraftwerk Tschernobyl liegt ein sogenannter Sarkophag. (picture alliance / dpa)

Wegen der potenziellen Unfallgefahr verfolge sie die Situation in der Ukraine mit großer Sorge, erklärte die UNO-Organisation. Sie wies darauf hin, dass bewaffnete Angriffe und Bedrohungen gegen solche Anlagen die UNO-Charta, das Völkerrecht und die Grundregeln der IAEA verletzten.

Das russische Militär hatte nach ukrainischen Angaben den zerstörten Atomreaktor im Norden der Ukraine eingenommen. Im April 1986 war es dort zu einer Reaktorkatastrophe gekommen. Bis heute ist das Gebiet in weitem Umkreis radioaktiv verseucht. In der Ukraine sind derzeit 15 Atomreaktoren zur Energiegewinnung in Betrieb.

Diese Nachricht wurde am 25.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.