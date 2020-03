Der Iran verfügt nach dem Ausstieg aus dem internationalen Atomabkommen über rund 1.020 Kilogramm schwach angereichertes Uran.

Wie aus einem Bericht der Internationalen Atomenergiebehörde hervorgeht, ist das knapp dreimal so viel wie im November des vergangenen Jahres. Wie es weiter heißt, verweigerte die Führung in Teheran den Inspekteuren der Behörde den Zugang zu zwei verdächtigen Standorten. IAEA-Chef Grossi forderte den Iran auf, mit der UNO-Behörde wieder umfänglich zusammenzuarbeiten.



Das internationale Atomabkommen von 2015 sollte dafür sorgen, dass der Iran sein Nuklearprogramm nur zu zivilen Zwecken nutzt und keine Atomwaffen bauen kann. Nach dem Ausstieg der USA fühlt sich auch der Iran nicht mehr an den Vertrag gebunden.