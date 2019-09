Unter schwierigen Vorzeichen hat in Frankfurt am Main die 68. Internationale Automobil-Ausstellung begonnen - zunächst aber nur für die Presse. Offiziell eröffnet wird die Show rund um den Frankfurter Messeturm am Donnerstag von Bundeskanzlerin Merkel.

Schon vor dem Start gibt es eine Menge zu diskutieren. Im Fokus stehen die Begriffe Klimawende und SUV. Das Wort SUV kommt aus dem Englischen und bedeutet "Sport Utility Vehicle". Ins Deutsche übersetzt: "Sport- und Nutzfahrzeug". Das Problem: Im Durchschnitt sind SUVs etwas schwerer, verbrauchen also auch mehr und stoßen mehr Schadstoffe aus. Wie passt das in die Klimaschutzdebatte und zu den strenger werdenden Schadstoffgrenzwerten?

"Was die nächste Generation am meisten bewegt, ist der Klimawandel"

Fragen, die man sich auch auf der IAA stellt. Um nicht in die Bredouille zu geraten, zeigen die großen Hersteller ihre neuen Elektroautos an vorderster Front. Und BMW-Chef Oliver Zipse räumt ein: "Was die nächste Generation am meisten bewegt, ist der Klimawandel." Der neue Daimler-Chef Ola Källenius meint: "Die Klimawende ist eine Mammutaufgabe, die nur im Zusammenspiel vieler Kräfte Erfolg haben kann." Skeptisch ist der Chef des französischen Autoherstellers PSA, Carlos Tavares. Er geht davon aus, dass immer strengere CO2-Vorgaben einige Firmen in den kommenden zehn Jahren in die Insolvenz führen werden.



Bis 2021 müssen die Autohersteller den CO2-Ausstoß von Neuwagen in der Europäischen Union im Durchschnitt auf 95 Gramm pro Kilometer senken - gegenwärtig liegt der Schnitt bei 120,5 Gramm. Für jedes Gramm darüber werden 95 Euro Strafe je verkauftem Fahrzeug fällig. Bis 2030 muss der Ausstoß um weitere 37 Prozent gesenkt werden.

Die Autohersteller haben das Thema Klimaschutz unterschätzt

Der Automobil-Experte Professor Stefan Bratzel von der Fachhochschule der Wirtschaft in Bergisch-Gladbach findet die Debatte über die SUVs zwar etwas übertrieben. Aber die Autohersteller hätten das Thema Klimaschutz zu wenig beachtet. Im DLF sagte er: "Sie haben das Thema Elektromobilität unterschätzt und jetzt kommt das Thema mit breiter Macht. Und die SUVs, die sie brauchen, um diese Mobilitäts-, um diese Elektromobilitätswende zu finanzieren, die geraten jetzt in Misskredit."

Erste Proteste

Vor den Toren der IAA gab es bereits Proteste. Aktivisten der Umweltorganisation Greenpeace demonstrierten gegen klimaschädliche Abgase. Verkehrsexperte Benjamin Stephan sagt: "Wir brauchen eine schmerzhaft hohe Zulassungssteuer für Klimakiller, damit die Verkehrswende endlich vorankommt." Für das Wochenende planen Umweltschützer eine Großdemonstration und eine Fahrrad-Sternfahrt zum Frankfurter Messegelände.