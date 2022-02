Nato-Russland-Konflikt Internationale Bemühungen um Dialog

Die internationale Gemeinschaft setzt in der Krise mit Russland weiter auf Dialog. Bundeskanzler Scholz will erneut mit dem russischen Präsidenten Putin sprechen, um zu vermitteln. Ein Regierungssprecher sagte, man befinde sich in einer extrem gefährlichen Situation. Das geplante Gespräch von Scholz und Putin sei eng eingebunden in die internationalen Bemühungen zur Entschärfung des Konflikts um den russischen Truppenaufmarsch an der ukrainischen Grenze.

21.02.2022