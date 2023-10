Diplomatie

Ein vom jordanischen Königspalast veröffentlichtes Bild zeigt König Abdullah beim Empfang des ägyptischen Präsidenten al-Sisi in Kairo. (AFP / CHRIS SETIAN)

Angesichts der schlechten humanitären Lage in Gaza hat Bundesaußenministerin Baerbock weitere Hilfen angekündigt. Der Kampf gelte nicht der Zivilbevölkerung, sondern der Hamas, sagte sie vor ihrem Abflug nach Jordanien. Morgen will die Ministerin nach Israel und in den Libanon weiterreisen.

Der ägyptische Präsident al-Sisi und der jordanische König Abdullah riefen nach einem Treffen in Kairo Israel auf, die Blockade des Palästinensergebiets sofort zu beenden. UNO-Generalsekretär Guterres forderte eine sofortige humanitäre Waffenruhe und einen ungehinderten Zugang für die Lieferung von Hilfsgütern in das Sperrgebiet. Der Chef der Weltgesundheitsorganisation, Ghebreyesus, äußerte die Hoffnung, dass der Grenzübergang Rafah zwischen Ägypten und dem Gazastreifen morgen geöffnet wird. Mehrere Lastwagen mit Hilfsgütern stünden bereit, hieß es.

Diese Nachricht wurde am 19.10.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.