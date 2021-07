China sieht die Beziehungen zu den USA in ernsthaften Schwierigkeiten.

Der chinesische Vize-Außenminister Xie Feng sagte, man fordere Washington auf, die hochgradig fehlgeleitete Denkweise und gefährliche Politik zu ändern. Die USA erhofften sich offenbar, durch eine "Dämonisierung" Chinas von eigenen strukturellen Problemen abzulenken. Es gehe darum, Peking zu Fall zu bringen.



Xie äußerte sich bei einem Besuch von US-Vize-Außenministerin Sherman in der nordchinesischen Stadt Tianjin. Sie ist die bisher ranghöchste Vertreterin der US-Regierung von Präsident Biden, die in die Volksrepublik gereist ist. Das US-Außenministerium hatte in der vergangenen Woche erklärt, dass Sherman strittige Themen ansprechen wolle, aber vermeiden solle, dass die Beziehungen zu China in einen Konflikt mündeten.

Diese Nachricht wurde am 26.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.