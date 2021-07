Die USA haben zurückhaltend auf Vorwürfe Pekings reagiert, eine fehlgeleitete China-Politik zu betreiben.

Die stellvertretende Außenministerin Sherman twitterte nach verschiedenen Treffen mit hochrangigen Regierungsmitgliedern in der Volksrepublik, dass sie in den Gesprächen für einen gesunden Wettbewerb, den Schutz der Menschenrechte und demokratische Werte geworben habe. Auch habe sie die Sorgen der Vereinigten Staaten über Menschenrechtsverletzungen in Hongkong, Xinjiang und Tibet zum Ausdruck gebracht. Es seien "freimütige und offene" Diskussionen gewesen, hieß es weiter. Generell sei man nach wie vor an einem Dialog interessiert.



Zuvor hatte der chinesische Vize-Außenminister Xie Feng erklärt, Peking sehe die bilateralen Beziehungen in ernsthaften Schwierigkeiten. Man fordere Washington auf, die hochgradig fehlgeleitete Denkweise und gefährliche Politik zu ändern. Die USA erhofften sich offenbar, durch eine - Zitat - "Dämonisierung" Chinas von eigenen strukturellen Problemen abzulenken.

Diese Nachricht wurde am 27.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.