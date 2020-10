Die Corona-Pandemie hat nach Einschätzung der Internationalen Energieagentur auch gravierende Auswirkungen auf das globale Energiesystem.

Die genaue Entwicklung könne man noch nicht abschätzen, heißt es im jüngsten Bericht der IEA - dem "World Energy Outlook 2020". Ob der Übergang hin zu sauberen Energien und die Erreichung der Klimaziele gelingen werde, hänge davon ab, wie die Regierungen auf die Herausforderungen reagierten.

Die Auswirkungen der Pandemie

In ihrem Bericht geht die IEA davon aus, dass die weltweite Energienachfrage in diesem Jahr um 5 Prozent sinken wird. Für die energiebedingten CO2-Emissionen wird ein Minus von 7 Prozent und für die Energieinvestitionen ein Minus von 18 Prozent prognostiziert. Im besten Fall könnte die weltweite Energienachfrage Anfang 2023 wieder das Vorkrisenniveau erreichen. Im Falle einer länger andauernden Pandemie werde dies erst 2025 der Fall sein.

Erneuerbare Energien

In allen Szenarien spielten Erneuerbare Energien eine Hauptrolle, heißt es weiter. Im Mittelpunkt stehe dabei die Solarenergie, gefolgt von der Onshore- und Offshore-Windenergie. "Ich sehe die Solarenergie zum neuen König der weltweiten Strommärkte werden", sagt Dr. Fatih Birol, der Exekutivdirektor der Internationalen Energieagentur. In dem Bericht wird darauf verwiesen, dass ein starkes Wachstum der erneuerbaren Energien mit massiven Investitionen in die Stromnetze verbunden werden muss. Ohne ausreichende Investitionen könnten Zuverlässigkeit und Sicherheit der Stromversorgung leiden.

Ära der fossilen Energie geht zuende

Mit Blick auf die fossilen Brennstoffe heißt es, die Nachfrage nach Kohle werde sinken, während die Nachfrage nach Erdgas vor allem in Asien steigen werde. Erdöl sei - zumindest in den nächsten Jahren - weiterhin den großen wirtschaftlichen Unsicherheiten infolge der Pandemie ausgesetzt.

Wie geht es weiter?

Eine nachhaltige Erholung der Weltwirtschaft sei noch weit in weiter Ferne. Ein Paradigmenwechsel bei den Investitionen in saubere Energie böte jedoch eine Möglichkeit, das Wirtschaftswachstum anzukurbeln, Arbeitsplätze zu schaffen und Emissionen zu reduzieren. Dieser Ansatz - so meint die IEA - ist in den bisher vorgeschlagenen Plänen noch nicht prominent vertreten. Ausnahmen seien die Europäische Union, Großbritannien, Kanada und eine Handvoll anderer Länder. "Regierungen haben die Verantwortung, entschiedene Maßnahmen zu ergreifen, um den Übergang zu sauberer Energie zu beschleunigen und die Welt auf den Weg zur Erreichung der Klimaziele, einschließlich Netto-Null-Emissionen, zu bringen", betont Birol.



Diese Nachricht wurde am 13.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.