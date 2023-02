Die Stadt Aleppo in Syrien (Omar Sanadiki/AP/dpa)

UNO-Sprecher Dujarric sagte in New York, der Verkehr über den einzigen geöffneten Grenzübergang von der Türkei nach Syrien werde durch Straßenschäden behindert. Es sei an der Zeit, die "Politik beiseite zu lassen und sich auf das zu konzentrieren, was dringend benötigt" werde - nämlich den von den Erdbeben betroffenen Menschen zu helfen.

