Überflutung in der Ukraine nach der Staudamm-Zerstörung (dpa / AP / Uncredited)

Vertreter des Internationalen Strafgerichtshofs hätten die Region Cherson in den vergangenen Tagen besucht, sagte Selenskyj in seiner allabendlichen Videoansprache. Gleich am Tag des Dammbruchs habe der ukrainische Generalstaatsanwalt eine entsprechende Anfrage an den Internationalen Strafgerichtshof gesandt. Es sei wichtig, dass die internationalen Rechtsexperten die Folgen der Katastrophe untersuchten. Dazu gehöre auch der Beschuss von Überschwemmungsgebieten. Die Ukraine und Russland werfen sich gegenseitig vor, Rettungsarbeiten durch gezielten Beschuss zu erschweren.

Diese Nachricht wurde am 12.06.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.