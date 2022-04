Zerstörungen im ukrainischen Butscha. (picture alliance / Anadolu | Metin Aktas)

Zuvor hatten unter anderen bereits US-Präsident Biden, Frankreichs Staaatschef Macron, der EU-Außenbeauftragte Borell und die UNO-Hochkommissarin für Menschenrechte, Bachelet, verlangt, die Täter zur Rechenschaft zu ziehen. Bundesjustizminister Buschmann rief aus der Ukraine Gefüchtete auf, deutschen Ermittlern Hinweise auf mögliche Kriegsverbrechen zu geben.

Selensky will sich heute an UNO-Sicherheitsrat wenden

Der ukrainische Präsident Selensky kündigte an, sich in der Sache an den UNO-Sicherheitsrat bei dessen heutiger Sitzung in New York zu wenden. Die ukrainische Staaatsanwaltschaft äußerte die Vermutung, dass es in anderen Städten noch weitaus mehr Opfer von Kriegsverbrechen geben dürfte als in Butscha, so etwa in der Stadt Borodyanka nordwestlich von Kiew.

In Butscha waren nach dem Abzug der russischen Soldaten hunderte getötete Zivilisten gefunden worden. Russland wies die Vorwürfe erneut zurück. Sein UNO-Botschafter Nebensja erklärte, man werde dem Sicherheitsrat demnächst Beweise vorlegen, dass russische Soldaten keine Gräueltaten begangen hätten.

Menschenrechtsbeauftragte Amtsberg : "Bilder lassen keinen Zweifel".

Die Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung, Amtsberg, bezeichnete die Tötung von Zivilisten in der ukrainischen Ortschaft Butscha als Kriegsverbrechen. Die Bilder ließen daran keinen Zweifel, sagte die Grünen-Politikerin dem Fernsehsender "Phoenix". Für sie stehe fest, dass sich internationale Strafverfolger und Anklagebehörden mit der - Zitat - "Palette der russischen Verbrechen" befassen müssten.

