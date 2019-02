Die Bundesregierung will den Hilfseinsatz der Vereinten Nationen im Jemen in diesem Jahr mit 100 Millionen Euro unterstützen.

Das teilte Außenminister Maas am Rande eines Besuchs in Burkina Faso mit. Humanitäre Organisationen dürften nicht daran gehindert werden, lebensrettende Hilfe zu leisten. Der Schutz der Zivilbevölkerung müsse sichergestellt werden.



In Genf findet heute eine internationale Geberkonferenz für den Jemen statt. In dem Land leiden nach Angaben der Vereinten Nationen 14 Millionen Menschen unter Hunger.



Seit 2015 herrscht im Jemen ein Krieg zwischen den von Saudi-Arabien und anderen arabischen Staaten unterstützten Truppen von Präsident Hadi und Huthi-Rebellen, hinter denen der Iran steht.