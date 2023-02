Erdbeben in der Türkei und Syrien

Erdbebenkatastrophe in der Türkei und Syrien (Khalil Hamra/AP/dpa)

Unter anderem sind aus den USA sowie mehreren EU-Staaten rund ein Dutzend Einsatzteams aufgebrochen. Darunter sind auch griechische Helfer mit Suchhunden, die Athen ungeachtet der Spannungen mit Ankara zur Verfügung gestellt hatte. In Deutschland bereitet sich das Technische Hilfswerk auf die Errichtung von Notunterkünften und Wasseraufbereitungsanlagen vor. Mitarbeitende der UNO sind nach Angaben von Generalsekretär Guterres bereits vor Ort. Die Türkei hatte unter anderem die NATO-Partner sowie über den EU-Zivilschutz-Mechanismus um Hilfe gebeten. Angefragt wurden etwa Feldkrankenhäuser, die den winterlichen Wetterbedingungen standhalten.

Allein in der Türkei sind offiziellen Angaben zufolge über 1.500 Menschen ums Leben gekommen. In Syrien addieren sich die Opferzahlen der Zentralregierung sowie von Helfern im von der Opposition kontrollierten Nordwesten auf mehr als 850. In beiden Ländern wurden Tausende verletzt. Rettungskräfte befürchten viele weitere Opfer unter den Trümmern der eingestürzten Häuser. Aus dem türkischen Mittelmeerhafen Iskenderun wird zudem ein Großbrand inmitten umgestürzter Container gemeldet. In den frühen Morgenstunden und später noch einmal am Mittag hatten Erdbeben der Stärken 7,9 sowie 7,7 die Region erschüttert.

