Eine Hilfsorganisation verteilt in der ukrainischen Stadt Tschernihiw heiße Mahlzeiten an Zivilisten. (picture alliance / AA / Mustafa Ciftci)

Deutschland wird von Außenministerin Baerbock vertreten. Mit Blick auf die von Russland angerichteten Zerstörungen soll es um konkrete Zusagen für den Wiederaufbau der Infrastruktur gehen.

Der ukrainische Präsident Selenskyj sagte am Abend in seiner täglichen Videoansprache, man brauche weitere Ausrüstung, um die Stromversorgung nach russischen Luftangriffen so gut es gehe wieder herzustellen. Gestern hatte Selenskyj bei einer Videokonferenz der G7-Staaten auch um mehr Waffen gebeten, darunter Raketen mit größerer Reichweite und moderne Panzer, sowie um zusätzliches Erdgas für den Winter.

Diese Nachricht wurde am 13.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.