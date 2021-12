Kundgebung gegen Auflösung von Memorial (picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild)

In einer Erklärung von US-Außenminister Blinken heißt es, die Schließung von Memorial folge auf ein Jahr, in dem der Raum für die unabhängige Zivilgesellschaft, die Medien und pro-demokratische Aktivisten in Russland rapide geschrumpft sei. Die USA stünden solidarisch an der Seite all jener, die unterdrückt würden, weil sie vom Recht auf freie Meinungsäußerung und Versammlungsfreiheit Gebrauch machten. Der EU-Außenbeauftragte Borrell schrieb auf Twitter, die Europäische Union bedauere den Gerichtsbeschluss zutiefst. Die Bundesregierung nannte den Beschluss "mehr als unverständlich". Er widerspreche internationalen Verpflichtungen zum Schutz grundlegender Bürgerrechte, die auch Russland eingegangen sei, erklärte eine Sprecherin des Auswärtigen Amtes.

Das Gericht hatte die Auflösung der prominentesten Menschenrechtsorganisation des Landes damit begründet, dass gegen das sogenannte Ausländische-Agenten-Gesetz verstoßen worden sei. Memorial setzt sich seit mehr als 30 Jahren für die Aufarbeitung der stalinistischen Verbrechen in der Sowjetunion und für die Wahrung der Menschenrechte in Russland ein.

