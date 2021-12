Die Taliban werden von der internationalen Gemeinschaft wegen Menschenrechtsverletzungen kritisiert. Hier wird ein Mann mit einem Stock geschlagen. (AFP/Emmanuel DUNAND / AFP)

In einer vom Auswärtigen Amt in Berlin veröffentlichten Erklärung heißt es, man sei zutiefst besorgt über die Berichte über außergerichtliche Tötungen und das gewaltsame Verschwindenlassen ehemaliger Angehöriger der afghanischen Sicherheitskräfte. Die in Frage stehenden Taten stellten schwere Menschenrechtsverletzungen dar und stünden im Widerspruch zu der von den Taliban angekündigten Amnestie. - Zu den Unterzeichnern des Schreibens zählen neben Deutschland unter anderem die USA, Australien, Kanada, Großbritannien und die Europäischen Union.

Diese Nachricht wurde am 05.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.