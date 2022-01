Soldaten in einem Militärfahrzeug stehen vor dem Eingang einer TV-Station in Ouagadougou, Burkina Faso. (dpa/Sophie Garcia)

Guterres sei besonders beunruhigt über das Schicksal des rechtmäßigen Präsidenten Kaboré, hieß es in einer Mitteilung. Die USA und die Europäische Union forderten die sofortige Freilassung Kaborés. Der französische Präsident Macron sagte, er werde in den kommenden Tagen mit Politikern aus der Sahelregion beraten. Frankreich stehe Seite an Seite mit dem westafrikanischen Staatenbündnis Ecowas, das den Putsch ebenfalls kritisierte.

Soldaten hatten im Staatsfernsehen von Burkina Faso erklärt, die Regierung sei abgesetzt und das Parlament aufgelöst worden. Kaboré und andere Spitzenpolitiker würden an einem sicheren Ort festgehalten.

Diese Nachricht wurde am 25.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.