Brasilien will sich unter dem künftigen Präsidenten Bolsonaro aus dem UNO-Migrationspakt zurückziehen.

Das kündigte der designierte Außenminister Araújo auf Twitter an. Der Pakt sei ein ungeeignetes Instrument, um mit dem - Zitat - Problem der Migration umzugehen. Grundsätzlich sei Migration zwar willkommen, sie dürfe aber nicht ohne Unterscheidungen geschehen. - Der rechtskonservative Politiker Bolsonaro tritt sein Amt am 1. Januar an.



Gestern hatten mehr als 150 Länder auf einer Konferenz in Marrakesch den Pakt per Akklamation angenommen, darunter Deutschland. Bundeskanzlerin Merkel warf Gegnern des Abkommens vor, Ängste zu nutzen und Falschmeldungen zu verbreiten. Migration, sagte sie, sei ein natürlicher Vorgang, und wenn sie legal geschehe, dann sei sie auch gut. Der Vertrag ist völkerrechtlich nicht bindend und hat das Ziel, eine sichere, geordnete und reguläre Migration zu gewährleisten. Am 19. Dezember stimmt die UNO-Generalversammlung abschließend darüber ab.