Großbritannien lädt die Staats- und Regierungschefs der G7-Staaten als Gastgeber zu einem Treffen nach Cornwall ein.

Der Gipfel soll vom 11. bis 13. Juni in der Küstenstadt Carbis Bay stattfinden, teilte die britische Regierung in London mit. Es soll das erste persönliche Treffen der Regierungschefs nach rund zwei Jahren werden. Bestimmende Themen des Gipfels werden aller Voraussicht nach die Bekämpfung der Corona-Pandemie und der Klimawandel sein.



Der britische Premierminister Johnson will nach dem Brexit den Kreis der G7 erweitern und hat auch Australien, Indien und Südkorea als Gäste eingeladen. Traditionell gehören neben Großbritannien, Deutschland und den USA noch Italien, Frankreich, Japan und Kanada zu den sieben größten Industrienationen.

Diese Nachricht wurde am 17.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.