Nach dem Ende des internationalen Militäreinsatzes in Afghanistan hat Bundesaußenminister Maas dazu aufgerufen, sich vor künftigen Militäreinsätzen besser über die Ziele im Klaren zu werden.

Militäreinsätze seien nicht geeignet, um langfristig eine Staatsform zu exportieren, sagte der SPD-Politiker im pakistanischen Islamabad. Der Versuch sei in Afghanistan gescheitert und man müsse die Lehren daraus ziehen. Militärische Interventionen seien allerdings dazu geeignet, eine terroristische Bedrohung, einen Krieg oder die Verletzung von Menschenrechten zu beenden.



Die letzten US-Soldaten waren in der Nacht aus Afghanistan abgezogen. Damit endet ein 20-jähriger internationaler Militäreinsatz, an dem auch die Bundeswehr beteiligt war. Die Nato-Truppe in Afghanistan sollte für eine Stabilisierung des Landes sorgen und bekämpfte die militant-islamistischen Taliban, die jetzt wieder an der Macht sind.

Diese Nachricht wurde am 31.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.