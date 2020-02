Der mutmaßliche rechtsextreme Anschlag von Hanau beschäftigt die Kommentatoren in aller Welt. Unsere Internationale Presseschau:

"Rassistischer Terror mitten in Deutschland", titelt die polnische Zeitung "Rzeczpospolita" und schreibt:



"Wer nach dem Zufallsprinzip auf Menschen schießt, die spät abends in einer Bar sitzen, muss kein Terrorist sein. Doch im hessischen Hanau war es anders. Denn wenn der Täter in den sozialen Medien schreibt, er hasse Fremde und wolle andere Völker vernichten, und wenn er dann auch noch zwei Shisha-Bars als Angriffsziel wählt, die man mit Einwanderern und dem Islam in Verbindung bringt, dann ist er ein Terrorist. Ein rassistischer, rechtsextremer, ausländerfeindlicher Terrorist – vielleicht sogar mit nationalsozialistischem Gedankengut, obwohl der Täter aus Hanau offenbar globale Ambitionen hatte und sich nicht nur auf die Säuberung Deutschlands beschränken wollte. Das wird jenen nicht gefallen, die den Terrorismus auf islamistische Fundamentalisten beschränken wollen".



Der "Tages-Anzeiger" aus der Schweiz erläutert:



"Die Gefahr solcher Taten in Deutschland ist gewachsen, weil rassistische Hetze in der Gesellschaft heute verbreiteter und sichtbarer ist als vermutlich jemals zuvor seit Bestehen der Bundesrepublik. Im Internet wird Einwanderern, vor allem Muslimen, tausendfach Deportation, Gewalt oder Tod angedroht. Bei Pegida in Dresden, bei den Neuen Rechten, bei den sogenannten Reichsbürgern und auch bei manchem Politiker der AfD werden rassistische Parolen laut, die nicht viel weniger aggressiv und menschenverachtend tönen als jene des rechten Terroristen von Hanau. Offensichtlich fühlen sich immer mehr Rassisten vom völkischen Resonanzraum, der sie umgibt, in ihrem Wahn gestärkt und angestachelt. Viele Attentäter verstehen sich nicht nur als Teil einer 'großen Widerstandsbewegung' gegen die angeblich unheilvolle 'Vermischung der Völker', sondern als deren Vorkämpfer, ja Märtyrer. Auch 'Einzelgänger' handeln, so gesehen, nie allein".



In der österreichischen Zeitung "Die Presse" ist zu lesen:



"Nach dem Attentat auf die Synagoge in Halle, nach der jüngsten Verhaftung einer rechtsextremen Gruppe, die offenbar Anschläge auf Moscheen plante, hat Deutschland dringenden Bedarf, über den lang unterschätzten Rechtsextremismus zu diskutieren. Und auch der Mörder von Hanau war ja offenkundig vom rassistischen Gift befallen, das gratis, ungefiltert und in rauen Mengen im Internet verabreicht wird. Doch es handelt sich um die Tat eines Menschen, dem vor Gericht wahrscheinlich die Zurechnungsfähigkeit abgesprochen worden wäre. Als Idol für die rechtsextreme Szene wird er nicht taugen. Gefährlicher als er sind die zielgerichteten Terrororganisationen im Untergrund – und ihre Ideologie".



Die norwegische Zeitung "Aftenposten" ist folgender Meinung:



"Die Ereignisse von Hanau markieren nach dem Lübcke-Mord und dem Anschlag von Halle einen neuen blutigen Höhepunkt. Das muss nicht bedeuten, dass rechtsradikale Einstellungen zunehmen, wohl aber die Gewaltbereitschaft. Dabei könnte es sich um eine internationale Entwicklung handeln. Rechtsextremisten organisieren sich anders als früher und sind damit schwerer zu ermitteln. Aber Deutschland hat eben auch sein eigenes Erbe. Die Morde von Hanau haben Trauer, Verzweiflung und Wut ausgelöst, nicht nur bei den Angehörigen der Toten. Für die Deutschen mit ihrer Geschichte bedeutet rechtsextreme Gewalt einen Angriff auf die gesamte Gesellschaft. Gleichzeitig fühlen sich Minderheiten schlecht geschützt, und auch das wird nach dem Drama von Hanau aufgearbeitet werden müssen. Dieser Anschlag wird Deutschland noch lange prägen".



Die mexikanische Zeitung "La Cronica de Hoy" merkt an:



"Angela Merkel hatte recht, als sie nach den Morden von Hanau Hass und Rassismus als Gift bezeichnete. Aber sie hat keine Antwort auf die zentrale Frage gegeben, was denn dann das Gegengift sein soll? Es geht darum, die zahlreichen rassistischen Botschaften und Verschwörungstheorien zu bekämpfen, die im Internet und in sozialen Netzwerken kursieren. Auch muss ein Mittel gegen rassistische und fremdenfeindliche Äußerungen von Politikern und Journalisten gefunden werden. Vizekanzler Scholz erklärte gestern, es gebe rechten Terror in Deutschland, und niemand dürfe davor die Augen verschließen. Aber solange Hasspropaganda unter Berufung auf die Meinungsfreiheit verbreitet werden darf, verhallen die Warnungen der Geschichtsbücher - und wir werden weitere rassistische Angriffe zu beklagen haben".



Die portugiesische Zeitung "Diario de Noticias" hält fest:



"Jahrelang wurde übersehen, dass ein Massaker in München in Wahrheit einen rechtsextremen Hintergrund hatte. Immer wieder werden rechte Täter oder Sympathisanten innerhalb der Sicherheitskräfte oder bei der Bundeswehr enttarnt. Rassismus und Hass seien ein Gift, erklärte Angela Merkel. Aber vielleicht ist der Vergleich nicht ganz zutreffend. Ein Gift ist nicht ansteckend, wohl aber ein Virus, das von Person zu Person übertragen werden kann - und das gilt für den rechten Terror."



Die niederländische Zeitung "Trouw" analysiert:



"Texte des Täters enthielten alle möglichen Wahnvorstellungen. Deshalb handle es sich um die Tat eines Irren und nicht um linken oder rechten Terror, erklärte der AfD-Vorsitzende Meuthen. Für die AfD kann der Schütze nicht wahnsinnig genug gewesen sein. Was aus seinen Äußerungen bekannt geworden ist, geht sicherlich in diese Richtung. Aber die Partei kann sich nicht so leicht aus der Affäre ziehen. Wer eine Partitur voller Hass auf das Dirigentenpult legt, darf sich nicht wundern, dass das Orchester Hass spielt. Es geht nicht um einen verwirrten Spinner, die Rhetorik der AfD hat längst ein gewalttätiges Gegenstück bekommen".



Die türkische Zeitung "Yeni Safak" führt aus:



"Deutschland wird immer mehr zum Zentrum von Rassismus und Islamfeindlichkeit. Eine Weile verhielt sich der rechtsgerichtete Terror still. Jetzt ist er wieder da. Beim Attentat in Hanau wurden zehn Menschen getötet, davon fünf Türken. Erschreckend ist, dass dieser Anschlag kurz nach der Aushebung einer rechtsradikalen Terrorzelle durch die deutschen Sicherheitskräfte sowie nach Anschlägen auf Moscheen und Synagogen geschehen ist. Die Worte von Bundeskanzlerin Angela Merkel, wonach Rassismus und Hass Gift sind, sind leider richtig. Aber dieses Gift gibt es nicht nur in Deutschland. Rassismus, Antisemitismus und Islamophobie haben in vielen europäischen Ländern eine Heimat gefunden".



Die taiwanesische Zeitung "Lianhe Ribao" aus Taipeh bemerkt:



"Nach drei blutigen Anschlägen, die mutmaßlich von Rechtsextremisten verübt wurden, stellen sich immer mehr Deutsche die bange Frage, ob ihr Land dieser Welle des fanatischen Rassenhasses noch weiter standhalten kann."



In der britischen Zeitung "The Times" aus London heißt es:



"Deutschlands Sicherheitsapparat war viele Jahre lang darauf ausgerichtet, sich auf die vom islamistischen Terrorismus ausgehende Bedrohung zu konzentrieren. Kritiker argumentieren, dass er lange Zeit zu selbstgefällig - oder gar vorsätzlich blind - auf das Aufkommen einer flexiblen, heterogenen und internationalisierten extremen Rechten reagierte und es daher versäumte, angemessene Ressourcen für deren Überwachung bereitzustellen."



Der Fernsehsender "Al-Dschasira" aus Katar schreibt auf seiner Internetseite:



"Trotz starker Reaktionen von Politikern, darunter auch Deutschlands Kanzlerin Angela Merkel, sind einige Nutzer vor allem in den sozialen Netzwerken der Meinung, dass die Antworten auf die tödlichen Schüsse eines mutmaßlich Rechtsextremen noch deutlicher ausgefallen wären, wenn der Angreifer ein Muslim gewesen wäre. US-Präsident Donald Trump beispielsweise, der sonst Angriffe von Menschen mit muslimischen Hintergrund schnell verurteilt, hat den Zwischenfall bislang noch nicht kommentiert."