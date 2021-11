Nach der erneuten Verschiebung des Weltraumflugs von Matthias Maurer ist die Rückkehr der bisherigen ISS-Crew offen.

Die Nasa prüft derzeit, ob die vier derzeit auf der Raumstation arbeitenden Astronauten schon vor dem Start der "Crew 3" um Maurer zur Erde zurückkehren könnte. Der erste mögliche Zeitpunkt für das Abkoppeln der Raumkapsel ist am Sonntag 13.05 Uhr Florida-Zeit. Die Entscheidung falle in den kommenden Tagen, erklärte die Nasa. "Es handelt sich um sehr komplexe Entscheidungen."



Wird die Rückkehr der jetzigen Besatzung zur Priorität erklärt, dann verschiebt sich Maurers Abflug noch weiter. Nach bisheriger Planung soll der 51-jährige frühestens am Montag (21.51 Uhr Ortszeit, 3.51 Uhr MEZ) gemeinsam mit drei Kollegen von Cape Canaveral aus starten. Der Start war bereits mehrfach verschoben worden. Zuletzt war er für Sonntagmorgen geplant gewesen. Einmal waren schlechte Wetterverhältnisse als Grund für eine Verlegung des Weltraumfluges angegeben worden. Bei der letzten Verschiebung hatte es den Angaben zufolge bei einem der Crew-Mitglieder ein "kleineres medizinisches Problem" gegeben.