Die internationale Politik unterliegt zurzeit einem Stresstest, dessen Ausgang uns nicht egal sein darf. Ganz im Gegenteil, wir können nur mit einer positiven Auflösung der internationalen Spannungen unser Gesellschaftsmodell, unseren gesellschaftlichen Reichtum und den Frieden in Europa bewahren.

Es wird allerdings selbst im besten Falle noch Jahre dauern, bis sich ein neues stabiles Gleichgewicht eingependelt hat. Ein Gleichgewicht, in dem die Deutschen weitaus mehr Verantwortung werden tragen müssen, als sie es derzeit tun. Wir werden weitaus mehr Kosten für die Stabilität der liberalen Weltordnung tragen müssen, an der wir so gut verdienen.

Weckruf mit begrenzter Wirkung

Welche Faktoren das derzeitige System destabilisieren, ist in den vergangenen fünf Jahren erschreckend klar geworden. Putins Russland ist vom vielbegrüßten Sicherheitspartner in den 90er-Jahren zu einem strategischen Provokateur geworden. Putin führt mitten in Europa, zwei Flugstunden entfernt von uns, einen Krieg in der Ostukraine. Die russische Luftwaffe provoziert durch Scheinangriffe auf Schiffe der Nato in der Ostsee und dringt ohne Transpondersignal mit Kampfflugzeugen in den Luftraum von Nato-Ländern ein. Die Besetzung der Krim 2014 gilt rückblickend als strategischer Weckruf für den Westen - wenn auch mit einer sehr begrenzten Wirkung, wie es scheint.



Schon damals war klar: Putin baute neue atomar bestückbare Mittelstreckenwaffen. Zwei Bataillone mit ungefähr sechs bis acht Dutzend atomar bestückbarer Marschflugkörper, in Reichweite sämtlicher europäischer Hauptstädte, sind stationiert. Das riecht förmlich nach dem Versuch, die Sicherheit Europas von der Sicherheit der USA zu entkoppeln. Eines der Hauptprobleme des derzeitigen internationalen Systems ist, dass der russische Präsident das Vertrauensklima mit seiner aggressiven Außenpolitik so vergiftet hat.

Europa weiter auf Sicherheitsgarantie der USA angewiesen

Die Europäer sind also nach wie vor auf die amerikanische Sicherheitsgarantie angewiesen. Die USA sind für Europa die "unverzichtbare Nation", wie es die ehemalige Außenministerin Madeleine Albright einmal gesagt hat.



Da kommt ein weiteres Problem ins Spiel. Im Trump´schen "America first"-Universum spielt Europa kaum noch eine Rolle. Der amerikanische Präsident stellte öffentlich die Beistandsgarantie der Nato infrage und unterlief damit die gemeinsame Abschreckung innerhalb der Nato, die nach dem Prinzip "Alle für einen, einer für alle" organisiert ist.



Dass die deutsche Politik die Abkehr der Trump-Regierung von jahrzehntelangen verteidigungspolitischen Prinzipien bejammert, ist allerdings bestenfalls Heuchelei, schlimmstenfalls Zynismus – und vielleicht lediglich strategische Inkompetenz.



Es rächt sich jetzt bitter, dass wir zwei Jahrzehnte lang als sicherheitspolitische Schnorrer im Bündnis unterwegs waren. Wir waren immer schnell dabei, die Amerikaner von der Seitenlinie aus zu kritisieren. Aber die Deutschen selbst überließen weite Teile der Abschreckung den europäischen Nachbarn und den Nato-Partnern. Das hat übrigens nichts mit Trump zu tun. Schon Obama nannte uns 2014 "free rider", also Trittbrettfahrer.

Immer mehr Konfliktlinien tun sich auf

Wir geben 1,2 Prozent unseres Bruttoinlandsproduktes für Sicherheit aus, die Amerikaner 3,6 Prozent. Polen und die baltischen Staaten um die zwei Prozent. Selbst die schmalbrüstige Pesco-Verteidigungsinitiative ist im Bundeshaushalt nicht ausfinanziert.

Derweil tun sich innerhalb Europas immer mehr Konfliktlinien auf: Nordstream 2, Flüchtlinge, Brexit, Rechtsstaatsprobleme - um nur einige Stichworte zu nennen. Gleichzeitig hat Deutschland seit zwei Jahren keine Antwort gegeben auf das Angebot des französischen Präsidenten Macron, die EU tiefgreifend zu reformieren.



"Wer wird die Puzzlestücke wieder zusammensetzen?", fragte die diesjährige Münchener Sicherheitskonferenz etwas ratlos. In der Tat scheinen die bisherigen Bausteine unserer Sicherheit zu zerbröseln. Die USA, unser wichtigster Partner, fallen nicht ganz, aber ein Stück weit aus - wie lange, weiß keiner so genau.

Führung von Bundesregierung kaum zu erwarten

Wann, wenn nicht jetzt, müsste die Bundeskanzlerin eine europäische Initiative ergreifen? Wir hätten einen guten Partner: Den französischen Präsidenten Macron. Da müsste die deutsche Politik über den ein oder anderen Schatten springen – die französische aber auch. Die hohlen Worte der Kanzlerin vom Multilateralismus machen Europa nicht weltpolitikfähig. Dazu bedarf es entschlossener Führung – und einer offenen Debatte über außenpolitische Ziele und Kosten, statt eines steten Lamentos über Donald Trump und seine Defizite. Doch von dieser Bundesregierung kann man so viel internationale Führung wohl nicht mehr erwarten.

Marcus Pindur (Deutschlandradio / Bettina Fürst-Fastré )Marcus Pindur hat Geschichte, Politische Wissenschaften, Nordamerikastudien und Judaistik an der Freien Universität Berlin und der Tulane University in New Orleans studiert. Er war Stipendiat der Fulbright-Stiftung, der FU Berlin sowie des German Marshall Fund. 1997 bis 1998 arbeitete er als Politischer Referent im US-Repräsentantenhaus. Pindur war ARD-Hörfunkkorrespondent in Brüssel, bevor er 2005 zum Deutschlandradio wechselte. Von 2012 bis 2016 war er Korrespondent für Deutschlandradio in Washington, D.C. Seit Anfang 2019 ist er Deutschlandfunk-Korrespondent für Sicherheitspolitik.