Weiterer Anschlag in Israel

Im Zusammenhang mit dem gestrigen Attentat wurden inzwischen 42 Personen festgenommen, die größtenteils zur Familie des Täters gehören. Ministerpräsident Netanjahu kündigte eine entschlossene Reaktion an und berief für heute Abend das Sicherheitskabinett ein.

UNO-Sicherheitsrat verurteilt Anschlag in Jerusalem

In New York verurteilte der UNO-Sicherheitsrat den Anschlag in einer Dringlichkeitssitzung einstimmig. UNO-Generalsekretär Guterres erklärte, es sei besonders verabscheuungswürdig, dass die Tat an einem Ort der Verehrung begangen worden sei und zudem am Internationalen Holocaust Gedenktag. Das Auswärtige Amt bezeichnete den Anschlag als abscheuliches Verbrechen, das durch nichts zu rechtfertigen sei.

Neben den USA und Frankreich warnten auch Jordanien, Ägypten und die Vereinigten Arabischen Emirate vor einer Eskalation der Lage im Nahen Osten. Selbst aus Saudi-Arabien, das mit Israel keine diplomatischen Beziehungen unterhält, kam eine Reaktion. Man verurteile jegliche Angriffe auf Zivilisten, hieß es in Riad. Viele Palästinenser im Gazastreifen und im Westjordanland reagierten dagegen mit Freudenfeiern auf den gestrigen Terroranschlag. Auch die libanesische Schiitenmiliz Hisbollah lobte den Angriff.

