Angriffe auf Israel

Das für den 17. Oktober geplante U21-Länderspiel zwischen Israel und Deutschland wurde wegen der Angriffe der radikalislamischen Hamas abgesagt. (IMAGO / Beautiful Sports / IMAGO / BEAUTIFUL SPORTS / Meusel)

Die Europäische Fußball-Union UEFA sagte geplante Länderspiele in Israel für die nächste Zeit ab, darunter die für den 17. Oktober angesetzte Begegnung der U21-Nationalmannschaften Israels und Deutschlands im Rahmen der Qualifikation für die Europameisterschaft 2025. U21-Bundestrainer Antonio Di Salvo sprach von einer schwierigen Situation für die israelischen Kollegen und äußerte Bedauern und Anteilnahme. Ob israelische Auswahlen zu Auswärtsspielen antreten sollen, will die UEFA noch prüfen.

DHB: "Handball rückt in den Hintergrund"

Ebenfalls verlegt wird das Länderspiel der deutschen Handballerinnen in Tel Aviv, das für kommenden Samstag geplant war. Der DHB-Vorstandsvorsitzende Mark Schober teilte mit, der Handball rücke in der aktuellen Lage komplett in den Hintergrund. Es sei daher eine folgerichtige Entscheidung des europäischen Verbandes EHF.

Im Basketball wurden die für Donnerstag angesetzten Europapokalspiele der israelischen Klubs Maccabi Tel Aviv und Hapoel Shlomo Tel Aviv auf unbestimmte Zeit verschoben.

Zahlreicher Sportlerinnen und Sportler drückten zudem seit Beginn der Angriffe am Samstag ihr Mitgefühl aus.

Diese Nachricht wurde am 09.10.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.