FC Bayern München

Münchens Torhüter Manuel Neuer und Münchens Joshua Kimmich feiern die zehnte Meisterschaft ihres Vereins in Folge. (picture alliance/dpa/Sven Hoppe)

"Corriere dello Sport" (Italien): "Bayern-Party in der Bundesliga! Die Bayern kennen kein Pardon und erobern ihren zehnten Titel in Serie."

"Marca" (Spanien): "Am Ende kam es so, wie es kommen musste. Bayern ist Meister. Zehn Jahre in Serie. Gut für die Bayern, aber eine schlechte Nachricht für die Bundesliga."

"L'Équipe" (Frankreich): "Ein bayerisches Jahrzehnt. Nach der zehnten Meisterschaft in Serie wünscht sich der FC Bayern vor allem, nach zwei enttäuschenden Jahren wieder auf höchstem europäischen Niveau mithalten zu können. "

"The Sun" (England): "Dekade der Dominanz. Bayern München holt den zehnten Bundesliga-Titel in Serie mit Stil bei einem kolossalen Sieg über Borussia Dortmund."

"Gazzetta dello Sport" (Italien): "Es gibt nur Bayern. Der Bayern-Fan Julian Nagelsmann hat erstmals den süßen Geschmack des Erfolgs erlebt und ist zum ersten Mal deutscher Meister geworden in einem Alter, in dem man normalerweise seine aktive Karriere beendet oder Kinder trainiert."

"Blick" (Schweiz): "Feiern München! Als die Bayern zum letzten Mal nicht Meister wurden, war Barack Obama noch US-Präsident, die Europäische Union gewann den Friedensnobelpreis und Roger Federer holte in London Olympia-Silber. Zehn Jahre sind seither vergangen. Die Welt ist mittlerweile eine andere. Die Bundesliga nicht. Dort sind die Bayern die unumstrittene Nummer 1."

