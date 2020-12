Im Vergleich zu anderen Ländern sind die Deutschen bislang psychisch offenbar besser durch die Coronavirus-Pandemie gekommen.

In einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstitus YouGov gaben rund 44 Prozent der Deutschen an, die Pandemie wirke sich negativ auf ihre psychische Gesundheit aus. Das ist der geringste Wert aller teilnehmenden Länder. Deutlich anders sieht es in Großbritannien aus. Dort sagten 65 Prozent der Befragten, es gehe ihnen aufgrund der Corona-Krise psychisch schlechter. Fast ebenso hoch waren die Prozentzahlen in Hongkong und Italien. Die USA liegen auf Platz neun der Liste.



Befragt wurden mehr als 21.000 Menschen in 15 Ländern und in Hongkong. 45 Prozent der Deutschen gaben an, dass das Virus gar keine Auswirkungen auf ihre psychische Gesundheit habe, auch das ist der höchste Wert aller Länder. Vier Prozent der Deutschen sagten sogar, die Pandemie habe sich positiv auf ihre psychische Gesundheit ausgewirkt.

