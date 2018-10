Unter den internationalen Spitzenpolitikern hat der amerikanische Präsident Donald Trump das weltweit schlechteste Ansehen, Bundeskanzlerin Angela Merkel hingegen das beste.

Nach einer Umfrage des Pew Forschungszentrums haben 52 Prozent der Befragten aus 25 Ländern Vertrauen in Merkels Arbeit, was weltweite Angelegenheiten anbelangt. Bei Trump ist das Vertrauen nur bei 27 Prozent gegeben. Frankreichs Präsident Macron weist in der Erhebung mit 46 Prozent den zweitbesten Wert auf. Auf Macron folgen der chinesische Präsident Xi Jinping mit 34 Prozent und der russische Präsident Wladimir Putin mit 30 Prozent. Die Zustimmungwerte für Trump variieren von Land zu Land stark. In Russland, Mexiko, Argentinien und Deutschland sind sie mit rund 30 Prozent sehr niedrig, in Südkorea, Polen und den Philippinen mit mehr als 80 Prozent besonders hoch.



Das Pew-Forschungszentrum ist ein nichtstaatliches Meinungsforschungsinstitut in den USA. Es hat als Urheber der Umfrage nach eigenen Angaben zwischen Mai und August 2018 insgesamt 26.112 Antworten von Befragten aus 25 unterschiedlichen Ländern erhalten.