Es gebe hinreichend Gründe für die Annahme, dass die beiden Verdächtigen während der Invasion in der Ukraine für Raketenangriffe auf die Stromversorgungsinfrastruktur verantwortlich gewesen seien, hieß es zur Begründung. Auch würden Schoigu und Gerassimow verdächtigt, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen zu haben. Ihnen wird vorgeworfen, im Zeitraum Oktober 2022 bis März 2023 Angriffe gegen Zivilisten in der Ukraine angeordnet zu haben.

Russland, das wie die Ukraine nicht Mitglied des Internationalen Strafgerichtshofs ist, hat wiederholt erklärt, die Energieinfrastruktur der Ukraine sei ein legitimes militärisches Ziel. Zudem bestreitet die russische Führung, Zivilisten oder zivile Infrastrukturen angegriffen zu haben.

Zuvor hatte der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte Russland wegen Menschenrechtsverletzungen auf der besetzten Krim verurteilt. Dies entschieden die Richter in Straßburg und gaben damit einer Klage der Ukraine statt. Die Vorfälle seien so zahlreich und miteinander verbunden, dass es sich um systematische Verstöße handelte, hieß es in der Urteilsbegründung ]. Die Klage der ukrainischen Regierung umfasste "illegale Verhaftungen", die "Unterdrückung nicht-russischer Medien" und "entschädigungslose Enteignungen". Russland erkennt die Urteile des Gerichtshofs nicht an.