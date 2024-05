Gaza-Krieg

Eine israelische Bodenoffensive in Rafah sei "inakzeptabel", schrieb EU-Ratspräsident Michel auf X. (Abed Rahim Khatib/dpa)

Die Bundesregierung halte dies für unverantwortlich, sagte Scholz bei einer Veranstaltung des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Eine Offensive auf Rafah führe zum Verlust unschuldiger Zivilisten. Die israelische Armee hatte die Geflüchteten in Rafah dazu aufgerufen, weitere Stadtbezirke zu verlassen. Zuletzt waren mehr als eine Million Menschen in die Stadt geflüchtet, um sich vor den Kampfhandlungen in anderen Regionen des Gazastreifens in Sicherheit zu bringen.

EU-Ratspräsident Michel bezeichnete den Aufruf zur Evakuierung von Rafah als inakzeptabel. Die EU rufe die israelische Regierung dazu auf, das humanitäre Völkerrecht zu respektieren. Es dürfe keine Bodenoperation in Rafah durchgeführt werden, schrieb Michel im Kurznachrichtendienst X. Zudem müssten die Grenzübergänge durchlässig sein, um den Menschen zu helfen, die in Hungersnot seien.

