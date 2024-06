Berlin

Internationale Wiederaufbaukonferenz für Ukraine wird fortgesetzt

In Berlin wird am Vormittag die internationale Wiederaufbaukonferenz für die Ukraine fortgesetzt. Dabei soll es um die Unterstützung kleiner und mittlerer Unternehmen sowie den Ausbau kommunaler Partnerschaften gehen. Bundesentwicklungsministerin Schulze nimmt dazu gemeinsam mit dem Bürgermeister von Kiew, Klitschko, an einer Diskussionsrunde mit anderen Bürgermeistern teil.